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    Emre Mor'un paylaşımında Galatasaray detayı

    Emre Mor'un paylaşımında Galatasaray detayı

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Emre Mor, Instagram hikayesinde paylaştığı Galatasaray eşofmanlı fotoğrafıyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 12:27
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    Bir dönem Galatasaray forması da giyen Celta Vigo'lu Emre Mor'un Instagram paylaşımı olay oldu.

    GALATASARAY EŞOFMANLI PAYLAŞIM

    12 kilometrelik bir koşu yaptığını belirttiği paylaşımında üzerinde Galatasaray eşofmanı olan 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı taraftarların da dikkatini çekti.

    Galatasaray kariyerinde başarısız olan Mor, bu gönderisiyle taraftarları "Acaba yine gelmek mi istiyor?" sorusuna iterken kanat oyuncusunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

    İspanyol kulübünde de başarılı olamayan Emre Mor'un satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Emre Mor un paylaşımında Galatasaray detayı #1

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