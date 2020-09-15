Emre Mor'un yaşam koçu: Kim Boye

Celta Vigo'nun son bir şans verdiği 23 yaşındaki oyuncu Emre Mor, şimdilerde yaşam koçluğu yapan Danimarkalı eski futbolcu Kim Boye ile anlaştı.

Danimarka ekibi Nordsjaelland'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamayınca Celta Vigo'ya satılmıştı.

Burada da vasatı aşamayan ve Galatasaray ile Olympiakos'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibine geri döndü.

YAŞAM KOÇU TUTTU

Teknik direktör Oscar Garcia tarafından son bir şans verilen yetenekli oyuncu, kafasını tamamen futbola verebilmesi için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Şimdilerde futbolculara yaşam koçluğu yapan Danimarkalı eski futbolcu Kim Boye'un sözünden çıkmayan Emre, hazırlık maçlarında attığı gollerle gelişim kaydettiğini göstermiş oldu.

Emre Mor'dan şık gol - İZLE

İspanyol basını da Emre'nin bu yeniden doğuşunu manşetlerine taşıdı. "lavozdegalicia.es" adlı haber sitesi, Celta Vigolu oyuncunun futbola geri dönebilmek için yaşam koçu tuttuğunu, ancak kesin kurtuluş için süreklilik göstermesi gerektiğini yazdı.