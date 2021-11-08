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    Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

    Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda, milli sporcu Emre Sakçı ikinci oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:26
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    Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu

    Milli sporcu Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ikinciliği elde etti.

    AVRUPA İKİNCİSİ EMRE SAKÇI

    Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Kazan şehrindeki şampiyonada Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde yüzdüğü 25.39'luk derecesiyle Avrupa ikincisi oldu.

    Merve Tuncel, 400 metre serbest seçmelerinde yüzdüğü 04:05.11'lik derecesi ile altıncı olarak final yüzmeye hak kazandı.

    Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu #1

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