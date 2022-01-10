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    Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti

    İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Stoke City, Leyton Orient'i 2-0'la geçti. İkinci yarı oyuna giren Türk asıllı İngiliz futbolcu Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 10:08
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    Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti

    FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında League 2 takımı Leyton Orient'ı konuk etti.

    Ev sahibi takım 43'te Tom Ince ve 89'da Tyrese Campbell'ın golleriyle maçı kazandı.

    Kırmızı-beyazlılar 4. tura yükseldi.

    KULÜP TARİHİNDE EN GENÇ FORMA GİYEN OYUNCU

    Stoke City adına 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel tarihe geçti.

    16 yaşındaki forvet Tezgel, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanına sahip oldu.

    Emre Tezgel, Stoke City tarihine geçti #1


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