Emrecan Bulut ve Kerem Atakan Kesgin'den yeni sezon öncesi açıklamalar Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut, siyah-beyazlı ekipte ve milli takımda uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, "Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim ve şampiyonluğu alacağız" dedi.

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AA

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın Somaspor'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Emrecan Bulut ve genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki Emrecan Bulut, şunları dedi:

Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bu benim için büyük bir şeref, çocukluk hayalim. Elimden geleni yapıp bu arma için mücadele edeceğim ve şampiyonluğu alacağız. 2-3 sene önce bugünü hayal edemiyordum. Araya pandemi girmişti. O zaman amatörde oynuyordum, lig de daha geç başladı. Geçen sezona kadar böyle bir hedefim yoktu. Benim için bir şeyler iyi gidince böyle bir hedefim oldu ve başardım, mutluyum.

"Hiç yabancılık çekmedim"

Alt liglerden geldiğini ve daha üst seviyelerde oynamak istediğini aktaran siyah-beyazlı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'de 2-3 yıl öncesine kadar böyle bir hedefim yoktu. Buraya gelince hedefim yükseldi, uzun yıllar milli takım ve Beşiktaş forması giymek istiyorum. Umarım bir hikaye yazabilirim. Şenol Güneş'le çalışmak çok gurur verici. Çok büyük başarılara imza attı, ben de inşallah onunla yükseleceğim. Kendisiyle ilk karşılaştığımızda bayramlaşma vardı. Tanışmak için ufak bir sohbetimiz oldu. Çok sıcakkanlı. Hiç yabancılık çekmedim.

"Fiziğim ve hızımla futbol oynamayı daha çok seviyorum"

Beşiktaş'a katkı vermek istediğini ifade eden 20 yaşındaki Emrecan, şu değerlendirmede bulundu:

En beğendiğim özelliğim fiziğim ve hızımla futbol oynamayı daha çok seviyorum. Benden beklenenin üstünde oynadım belki ama umarım bu sene de üstüne koyup takıma daha fazla katkı sağlayacağım.

"Umarım bu sene şampiyonluğu camiamıza hediye ederiz"

Geçen sezon Sivasspor'dan Beşiktaş'a katılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ise bu sene daha fazla süre almaya çalışacağını belirterek, şunları kaydetti:

Bütün futbol camiasına sakatlıksız bir sezon diliyorum. Biz de iyi bir tatil yapıp buraya iyi bir şekilde gelmek istiyorduk. Herkes yüzde yüz hazırlanarak gelmiş. Biz de hızlı bir giriş yaptık, iyi çalışıyoruz. Kampa kadar yüzde yüz çalışıp en hazır şekilde giderek hazırlık maçlarında gücümüze güç katacağız. Umarım geçen sene yakalayamadığımız şampiyonluğu bu sene alıp camiamıza hediye ederiz. Şans bulduğum sürece bu şansı iyi kullanacağıma eminim.