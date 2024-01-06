Emrecan Terzi, Beşiktaş formasını ligde ilk kez doğum gününde giydi 5 Ocak tarihinde doğan Beşiktaş’ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, doğum gününde siyah-beyazlı formayı Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa maçında sırtına geçirdi.

İHA

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, gerek Afrika Uluslar Kupası gerek sakatlıklar gerekse de kadro dışı kararlarından dolayı 11’de 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy ve 2004 doğumlu Emrecan Terzi’ye de yer verdi.

Bu iki futbolcudan özellikle Emrecan için Kasımpaşa mücadelesi ayrı bir önem taşıdı. 5 Ocak'ta doğan genç isim doğum gününde ligde ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş oldu.

Lugano maçında 90 dakika oynamıştı

Emrecan Terzi, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano maçında 90 dakika top koşturmuş ve 1 gol atmıştı.

20 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmadan sonra Süper Lig’de oynanan Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında kadroya dahil edilmiş ancak oyuna girememişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)