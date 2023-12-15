Emrecan Terzi: Maçtan önce uyuyamadım Beşiktaş'ta genç futbolcu Emrecan Terzi, Lugano'yu 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde D grubunda Lugano ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 yendi.



Beşiktaş'ın genç golcüsü Emrecan Terzi, 2-0 kazanılan Lugano maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisinin de bir gol attığı maç öncesi heyecandan uyuyamadığını söyleyen Emrecan şöyle dedi:

"Maçtan önce uyuyamadım"

"Beşiktaş formasıyla ilk maçıma çıktım. Çok heyecanlıydım. Maçtan önce uyuyamadım. 15-16 senedir bu anı bekliyordum. Forma şansı için Rıza Hocama teşekkür ederim. Forma şansı gelmeye devam ettikçe elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Gol anında hissederek vurdum"

Attığı golü değerlendiren Emrecan şunları söyledi:

"Gol anında hissederek vurdum. Amartey de kalecinin önündeydi, ayağını çekti. Sayesinde gol atmış oldum. Sevinç bulamadım. Maçtan önce hiç düşünmüyordum golden sonra da sevinç bulamadım."

Emrecan Terzi, 88. dakikada Beşiktaş'ın durumu 2-0'a getiren golünü kaydetmişti.