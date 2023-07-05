Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz: Beşiktaş'ta forma rekabetine hazırız Beşiktaş'ın genç futbolcuları Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz, forma rekabetine hazır olduklarını ve şans bulmak için çok çalışacaklarını söylediler.

DHA

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

"Forma savaşı verebileceğimi düşünüyorum"

Takımda kendisiyle aynı mevkide oynayan birçok futbolcu olduğunun hatırlatılması üzerine Emrecan, şu ifadeleri kullandı:

Sol stoper oynayan isimler. Çok iyi örnekler benim için. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Rakibim olacaklar. Kendime güveniyorum. Forma savaşı verebileceğimi düşünüyorum.

"Nuri Şahin oyuna bakışımı biraz değiştirdi"

Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak top koşturduğu Antalyaspor'da iyi süreler aldığını belirten Emrecan Uzunhan, şu şekilde konuştu:

Hepsini çok iyi değerlendirdim. Nuri Şahin oyuna bakışımı biraz değiştirdi. Daha güçlü gelmeme vesile oldu. Oraya gitmek beni iyi etkiledi.

"Hazır olduğumu hissediyorum"

Beşiktaş'a geri döndüğü için duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal Kayra Yılmaz ise, şunları söyledi: