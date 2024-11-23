En çok taraftar çeken stadyumlar belirlendi

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Bu sezon Türkiye liglerinde en fazla futbolseveri toplayan stadyumlar belirlendi.

Transfermarkt verilerine göre seyirci ortalaması en yüksek kulüp Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılıların maçlarını ortalama olarak 43.766 taraftar izledi.

Galatasaray'ı ise ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti. Sarı-lacivertlilerin maçlarını ortalama olarak 37.298 seyirci izledi.

BURSASPOR, 3. SIRADA YER ALDI

Süper Lig’de seyirci ortalaması en yüksek takımlar arasında Bursaspor’un yeri dikkat çekti.

Beşiktaş ve Trabzonspor’u geride bırakan yeşil-beyazlılar, listede üçüncü sırada yer aldı.

1. Lig’de mücadele eden Amedspor ve Kocaelispor listede birçok Süper Lig ekibini geride bıraktı.

EN ÇOK TARAFTAR ORTALAMASINA SAHİP 10 TAKIM

1. Galatasaray 43.766

2. Fenerbahçe - 37.928

3. Bursaspor - 36.450

4. Beşiktaş - 31.968

5. Trabzonspor - 21.879

6. Samsunspor - 16.346

7. Göztepe - 14.113

8. Amedspor - 14.097

9. Konyaspor - 13.637

10. Kocaelispor - 12.692