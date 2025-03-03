Youssef En-Nesyri, yıldızları geride bıraktı! 2025 yılının en golcüleri

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, (IFFHS) dünya genelinde 2025 yılının en golcü isimlerini paylaştı.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, o listeye damga vuran isim oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Faslı forvet, attığı 16 golle 2. sırada yer alarak birçok yıldızı geride bıraktı.

2025'in en çok gol atan futbolcusu ise 17 kez ağları sarsmayı başaran PSG'nin yıldızı Ousmane Dembele oldu.

2025 YILININ EN GOLCÜLERİ

1. Ousmane Dembele - PSG - 17 gol

2. Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe - 16 gol

3. Marcos Leonardo - Al Hilal - 15 gol

4. Kylian Mbappe - Real Madrid - 14 gol

5. Ivan Toney - Al Ahli - 14 gol

6. Daizen Maeda - Celtic - 12 gol

7. Vangelis Pavlidis - Benfica - 11 gol

8. Serhou Guirassy - Borussia Dortmund - 11 gol

9. Robert Lewandowski - Barcelona - 10 gol

10. Mohamed Salah - Liverpool - 10 gol

11. Lautaro Martinez - Inter - 9 gol

12. Erling Haaland - Manchester City - 9 gol

13. Harry Kane - Bayern Münih - 9 gol

14. Cristiano Ronaldo - Al Nassr - 9 gol