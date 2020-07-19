En sessiz şampiyonluk kutlaması

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un ardından Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 6. takım olan Başakşehir'de kutlamalar başladı.

2014 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde büyük bir ivme yakalayan turuncu-lacivertliler, yıllarca şampiyonluk yarışı içinde olsa da mutlu sona ulaşamıyordu.

Şeytanın bacağını bu sezon kıran İstanbul ekibi, az sayıdaki taraftarlarıyla şampiyonluğu kutluyor.

EN SESSİZ KUTLAMA

3 büyüklerin coşkulu kutlamalarına ev sahipliği yapan İstanbul sokakları, tarihin en sessiz şampiyonluk kutlamasına tanıklık etti.

Öte yandan sosyal medyada Başakşehir'in taraftar sayısının azlığıyla ilgili yapılan capsler, futbolseverler tarafından binlerce kez paylaşıldı.