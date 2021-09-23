Endri Çekiçi'den klas gol

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor-Trabzonspor maçında Endri Çekici, klas bir vole golüyle takımına beraberliği getirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oldu.

Maça hızlı başlayan bordo-mavililer, 48. saniyede Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak maçın 9. dakikasında rakibine sert bir müdahale yapan Victor Hugo, direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

ENDRİ ÇEKİCİ'DEN KLAS VOLE

Maçın 20. dakikasında sahneye Endri Çekici, harika bir golle takımına beraberliği getirdi.

Çekici, sağ kanattan gelen ortaya harika bir vole vuruş gerçekleştirdi ve topu ağlara gönderdi.

Çekici ikinci yarının başında yine sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maç 2-1 Konyaspor'un üstünğüyle devam ediyor.