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- Endri Çekiçi'den şık gol
Endri Çekiçi'den şık gol
Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği maçta skor 1-0 iken Endri Çekiçi, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.
- 16.09.2022 - 20:36
- Güncelleme : 16.09.2022 - 21:24
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk dakikasında Sacha Boey'in pasında Sergio Oliveira Galatasaray formasıyla ilk golünü attı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Harika gol attı ardından sakatlandı
Maçın 15 dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Endri Çekiçi harika bir gole imza atarak skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 31.dakikasında sakatlanan Endri Çekiçi yerini Cebrail Karayel'e bıraktı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)