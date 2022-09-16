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    Endri Çekiçi'den şık gol

    Endri Çekiçi'den şık gol

    Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği maçta skor 1-0 iken Endri Çekiçi, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.
    • 16.09.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 21:24
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    Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk dakikasında Sacha Boey'in pasında Sergio Oliveira Galatasaray formasıyla ilk golünü attı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

    Harika gol attı ardından sakatlandı

    Maçın 15 dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Endri Çekiçi harika bir gole imza atarak skoru 1-1'e getirdi.

    Karşılaşmanın 31.dakikasında sakatlanan Endri Çekiçi yerini Cebrail Karayel'e bıraktı.

    Endri Çekiçi den şık gol #1

    Endri Çekiçi den şık gol #2

    Endri Çekiçi den şık gol #3

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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