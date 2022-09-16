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Endri Çekiçi'den şık gol

Endri Çekiçi'den şık gol

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği maçta skor 1-0 iken Endri Çekiçi, ceza sahası dışından nefis bir gol kaydetti ve skoru 1-1'e getirdi.