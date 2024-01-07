Enes Ünal asist yaptı, Getafe turladı

AA & Ensonhaber
İspanya Kral Kupası'nın son 32 turunda Getafe ile Espanyol karşı karşıya geldi. Müsabakadan konuk ekip Getafe 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Stage Front Stadı'nda oynanan mücadelenin 87. dakikasında Luis Milla'nın attığı golle galibiyete ulaşan Getafe, son 16 turuna yükseldi.
Enes, asist yaptı
Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, Getafe'nin golünde asisti yapan isim oldu.
Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, 2 Ocak'taki Rayo Vallecano maçıyla sahalara dönmüştü.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış