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    Enes Ünal Juventus'a transfer olacak mı? Getafe'nin Enes Ünal için istediği bonservis bedeli..

    Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın Juventus'un radarında olduğu iddia edildi. Futbolseverler Enes Ünal Juventus'a mı transfer oluyor sorusunu sormaya başladı..
    • 02.11.2022 - 17:37
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    Enes Ünal Juventus'a transfer olacak mı? Getafe'nin Enes Ünal için istediği bonservis bedeli..

    İspanya La Liga takımlarında Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal'ın İtalyan devi Juventus'a transfer olacağı iddiası konuşuluyor.

    Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 16 gole imza atan Enes Ünal La Liga'da ön plana çıkmıştı. Bu sezon çıktığı 12 maçtada 4 gol atan milli futbolcuya Juventus'un talip olduğu söyleniyor.

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Juventus Enes Ünal transferi için Getafe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Enes, La Liga'da alt sıralarda yer alan Getafe takımının son iki sezondur en çok gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor.

    Enes Ünal Juventus a transfer olacak mı? Getafe nin Enes Ünal için istediği bonservis bedeli.. #1

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Juventus'un önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladığı ve transferde ilk hedefin forvet oyuncu Enes Ünal olduğu belirtildi.

    Getafe'nin olası bir transfer durumunda Enes Ünal'ın bonservis bedeli olarak 30 milyon Euro isteyeceğide konuşulanlar arasında..


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