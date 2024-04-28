Enes Ünal sahneye çıktı! Bournemouth, Brighton'u yıktı

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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Bournemouth ile Brighton kozlarını paylaştı.
Bournemouth, Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakada Brighton'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Enes golünü attı
Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal 67 dakika sahada kaldı.
Bournemouth, üç puanı kaptı
Bournemouth bu galibiyetle puanını 48'e yükseltirken, Brighton ise 44 puanda kaldı.
Bournemouth bir sonraki karşılaşmasında Arsenal deplasmanına giderken, Brighton evinde Aston Villa'yı konuk edecek.
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