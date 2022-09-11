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    Enes Ünal'dan harika frikik golü

    Enes Ünal'dan harika frikik golü

    La Liga'nın 5.hafta maçında sahasında Real Sociedad'ı ağırlayan Getafe'de milli forvetimiz Enes Ünal, attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
    • 11.09.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 21:26
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    La Liga'nın 5.haftasında Getafe ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maçın 14.dakikasında Getafe oyuncusu Mayoral penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Enes şık frikik golüyle takımını öne geçirdi

    Dakikalar 45+5'i gösterdiği sırada frikik için topun başına geçen Enes Ünal harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

    Enes Ünal dan harika frikik golü #1

    Enes Ünal dan harika frikik golü #2

    Enes Ünal dan harika frikik golü #3

    (Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

    Golden sonra asist yaptı

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Getafe 48.dakikada skoru 2-0'a getirdi. Alena'nın golünde asist Enes Ünal'dan geldi.

    Real Sociedad hızlı karşılık verdi

    Real Sociedad golden 2 dakika sonra Mendez'le skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.


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