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- Enes Ünal'dan harika frikik golü
Enes Ünal'dan harika frikik golü
La Liga'nın 5.hafta maçında sahasında Real Sociedad'ı ağırlayan Getafe'de milli forvetimiz Enes Ünal, attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
- 11.09.2022 - 21:14
- Güncelleme : 11.09.2022 - 21:26
La Liga'nın 5.haftasında Getafe ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maçın 14.dakikasında Getafe oyuncusu Mayoral penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Enes şık frikik golüyle takımını öne geçirdi
Dakikalar 45+5'i gösterdiği sırada frikik için topun başına geçen Enes Ünal harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)
Golden sonra asist yaptı
İkinci yarıya da hızlı başlayan Getafe 48.dakikada skoru 2-0'a getirdi. Alena'nın golünde asist Enes Ünal'dan geldi.
Real Sociedad hızlı karşılık verdi
Real Sociedad golden 2 dakika sonra Mendez'le skoru 2-1'e getirdi ve farkı 1'e indirdi.