Engin Baytar: Derbiyi Galatasaray kazanır Eski futbolcu Engin Baytar, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde favori olarak sarı-kırmızılı takımı gördüğünü söyledi.

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İHA

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, ‘Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İşlevselliği ve Farkındalığı Spor Organizasyonu’ ve ‘Yurdum Spor Yapıyor Projesi’ başlıklı organizasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe katılan eski futbolcu Engin Baytar, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Umarım bu organizasyonların devam gelir"

Güzel organizasyonlardan birine katıldığını belirten Baytar, şu ifadeleri kullandı:

Umarım bu organizasyonların devam gelir. Çok daha değer görür, kıymet görür inşallah. Bizde burada olmaktan çok mutluyuz. Eski hocalarım, ağabeylerim buradalar. Onları da tekrardan görebilmek benim için ayrı mutlu verdi.

"Fenerbahçe ile Galatasaray bu ligin üzerinde bir takım kurdu"

Bu sezon şampiyonluk yarışında mücadelede veren Galatasaray ve Fenerbahçe’nin durumuyla ilgili sorulan soruya Engin Baytar, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe ile Galatasaray bu ligin üzerinde bir takım kurdu. Sezon başında bu iki takımın bu kadar net olacağını kimse beklemedi. Her maçta Fenerbahçe de, Galatasaray da tamamen rakiplerine üstünlük kurarak maç kazanıyorlar. Bazen tartışmalara yol açan pozisyonlar olabiliyor ama buna alışığız artık. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu sene Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olur diye sorulsa bana, gönlümden Galatasaray geçer ama finalde Fenerbahçe de şampiyon olabilir. Galatasaray da olabilir. Umarım önümüzdeki sezon böyle iki takım arasında geçen değil, 4-5 takım arasında geçen bir lig olur. Heyecanı daha fazla olur. O yüzden önümüzdeki sezonlar öyle olur.

"Galatasaray’ın çok iyi bir kadrosu var"

Bu sezon Galatasaray’ın kurduğu kadroyla alakalı görüşlerini de aktaran Baytar, şu şekilde konuştu:

Galatasaray’ın çok iyi bir kadrosu var. Oyunu çözebilecek kaliteli, yetenekli, tecrübeli oyuncuları var. Bunu da her maç net bir şekilde ortaya koyuyorlar.

"Beşiktaşlılar da favori Galatasaray görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur"

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur. Bol pozisyonlar ve bol gollü bir derbi olur. Beşiktaş için bu sezonu kurtarabilmek açısından derbileri kazanmak zorunda. Önümüzdeki sene iskelet bir kadro kurması için iyi bir sınav. Galatasaray şampiyonluk yolunda olduğu için onlar için daha önem taşıyan bir maç olacak. Favori olarak Galatasaray’ı görüyorum. Benim gibi birçok insan bu böyle görüyordur. Tahminim Beşiktaşlılar da bunu böyle görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur. O daha favori, bu daha favori diyemezsiniz. Çünkü derbi havası farklı olduğu için her sonuca hazırlıklı olmak lazım. Ama gönlümde Galatasaray’ın kazanması var tabi. Derbi tahminimde İnönü’deki maçlar 2 farkla bitiyor. Ama bu sene 2-1 olur herhalde. Galatasaray, 2-1 kazanır. Öyle tahmin ediyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)