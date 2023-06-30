Engin Fırat: Nicolaescu Türk futboluna çok uygun Kenya Milli Takımı’nı çalıştıran Teknik Direktör Engin Fırat, Trabzonspor’un transfer gündeminde olan eski öğrencisi Moldovalı Ion Nicoleascu’yu değerlendirerek, oyuncunun Türk futboluna çok uygun olduğunu dile getirdi.

İHA

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Trabzonspor'un gündemindeki Moldovalı santrfor Ion Nicolaescu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Moldova Milli Takımı'nda oyuncunun hocalığını da yapan Fırat, eski öğrencisini U21'den A Takım'a aldığı dönemde forma giyebilmek için elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Moldova Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra dönem dönem U21 Takımı'nda yer alan Nicolaescu'yu A Milli Takım'a davet ettim. O dönemde Moldovalılar bile anlam veremedi ve hatta eleştirenler bile oldu. Bu gibi durumlara aslında İran'dan alışkınım. Benim çalıştığım dönemde İran Milli Takımı'nda ilk kez şans verdiğim oyunculardan altısı hala kadronun önemli parçaları olarak oynuyor. Hepsinin de Avrupa'da önemli kariyerleri oldu. Nicolaescu da düşündüğüm gibi formayı hemen aldı. Bu noktada genç oyuncuların yeteneği ve potansiyelinin yanı sıra gelişime açıklığı ve isteği çok önemlidir. Ion da bu konuda hep üzerine düşeni yaptı.

"Doğru bir hamle olacağını düşünüyorum"

Nicolaescu'nun Türk futboluna uygun bir santrfor olduğunu aktaran Engin Fırat, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor'un oyuncuya ilgisi olduğuna dair haberleri ben de görüyorum. Hem yaşı, hem potansiyeli hem de oyun stili açısından doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Özellikleri, fizik gücü ve oyun tarzı bizim futbolumuza çok uygun. Takımlarımızın bu tür transferlere yönelmelerini sportif açıdan da mali açıdan da çok önemli buluyorum.

"Şu anda maliyeti 10-15 katına çıktı"

Eski öğrencisinin milli takımda forma giydikten sonra değerini artırdığının da altını çizen Engin Fırat, şu ifadeleri kullandı: