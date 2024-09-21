Engin Polat'tan derbi paylaşımı: Yönetemiyorsanız bırakın

Haber Merkezi
Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Büyük bir heyecan ve çekişmeyle başlayan dev derbi, sarı-kırmızılıların 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu yenilginin ardından Engin Polat'ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.
"YÖNETEMİYORSANIZ BIRAKIN"
Kara para aklama suçundan cezaevine giren Polat, kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi mağlup etmesiyle birlikte Polat, sosyal medya hesabından, "Yönetemiyorsanız bırakın..." ifadelerini kullandı.
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