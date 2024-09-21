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Engin Polat'tan derbi paylaşımı: Yönetemiyorsanız bırakın

Engin Polat'tan derbi paylaşımı: Yönetemiyorsanız bırakın Kara para aklama suçundan cezaevine giren ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Engin Polat, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray yenilgisi sonrası Polat, "Yönetemiyorsanız bırakın..." ifadesini kullandı.