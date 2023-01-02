Trabzonspor'un Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Enis Bardhi, Giresunspor maçının öncesinde, "Mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Süper Lig'de topladığı 26 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Trabzonspor'a sezon başında İspanya La Liga ekibi Levante'den transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Enis Bardhi, takımının Giresunspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çok başarılı olacağımıza inanıyorum"

Enis Bardhi, "Bazı cephelerde kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Önümüzde önemli fırsatlar var ve bunları değerlendirirsek mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

"Taraftarların ne kadar galibiyet istediğinin bilincindeydik"

Fenerbahçe maçını değerlendiren Bardhi, "Fenerbahçe maçına dönecek olursak ne kadar önemli olduğunu, taraftarların ne kadar galibiyet istediğinin bilincindeydik. Çok iyi maç çıkararak o karşılaşmayı kazandık. Sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmek, sonraki maçı kazanmaktı. Ama maalesef o maçı kaybettik. O maçı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Mutlu değiliz, kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Ama düşündüğüm bir şey var. Bazı cephelerde belki mücadeleyi kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor, eğer bunu savaş olarak nitelendirirsek. Savaşı kazanmak için futbol da her gün yeni opsiyonlar sunuyor. Futbol yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde önemli fırsatlar var ve bunları değerlendirirsek mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerinde bulundu.

"Çok büyük bir takıma geldim"

Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğundan bahseden Enis Bardhi, "Çok büyük bir takıma geldim. Büyük takım olması nedeniyle futbol oynamak isteyen, oyuncuların kalitesi yüksek ve maçları domine etmek isteyen takımda oynuyorum. İki lig arasında takım özelinde baktığınızda çok bir fark göremiyorum. Benim tabii ki tercih ettiğim pozisyon orta saha. Ancak benim en çok tercihim sahada olmak. Sahada olduğum her an takıma katkı vereceğim ve hocanın beni görevlendireceği herhangi bir noktada takıma katkı vermekten mutluyum. Ama soracak olursanız orta saha pozisyonunda oynamak isterim. Ama hocam beni nerede görevlendirirse, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyordum"

Dünya Kupası'nda Arjantin'i tuttuğunu ve idolünün Messi olduğundan basheden Bardhi, "İdolüm Messi. Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyordum. Zaten bence dünyanın en iyi oyuncusu o. Eksik olan onda Dünya Kupası'ydı. Herkesten daha fazla hak ediyordu." dedi.

"Son şampiyon olarak maça çıkıyorsunuz"

Rakiplerinin şampiyon bir takıma karşı oynadığını söyleyen Enis Bardhi, "Geçen sezon burada değildim. Takıma yeni katılan, ayrılan oyuncular oldu. Değişimin yaşandığı yerlerde bu tür sıkıntılar oluşmasını normal olarak görüyorum. İlk buraya geldiğimde Avrupa'dan farklı ligden geliyorsunuz, burayı tam anlamıyla tanımıyorsunuz, tanıyabilmek ve adaptasyon sağlanması için belli süreye ihtiyaç var. Özellikle ilk günlerde. Bu değişim sancılı olabiliyor. Bu sene maça çıktığınızda artık son şampiyon olarak maça çıkıyorsunuz. Özellikle deplasman maçlarında rakipleriniz şampiyona karşı oynuyor ve en iyi şekilde kendilerini göstermeye çalışıyor. Geçen seneki maçlarla bu seneki deplasman maçlarında böyle bir fark olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Şu an kendimi çok iyi hissediyorum"

Kalite düzeylerinin yakın olduğundan bahseden Bardhi, "Oyuncuların kalitesi birbirine yakın düzeyde. Bizim takımımızda orta sahada olumlu şekilde rekabet var. Ben her idmana çıktığımda dünden daha iyi olmaya, kendi oyunumu geliştirmeye ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışan oyuncuyum. Benim anım geldiğinde o anda takımla sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

"Asla mücadele ettiğim oyuncular değil"

Takımdaki isimlerle rekabete girmediğini söyleyen Enis Bardhi, "Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Marek, birçok arkadaşımız, orta sahada oynayanlar çok kaliteli oyuncular. Bunlar benim takım arkadaşlarım. Asla mücadele ettiğim oyuncular değil. Tabii ki oynamak adına rekabet var. Herkes en iyisini yapmaya ve o sahada olmaya çalışıyor. Takımın genel kalitesi ne kadar yüksekse siz de o şekilde öğrenebiliyorsunuz ve dünden daha iyi olabiliyorsunuz. Benim kafamdaki düşünce dünden daha iyi olmak ve futbolun limitinin olmadığı. Futbolda asla son yoktur, daha iyi olabilirsiniz. Ben de dünden daha iyi olmaya çalışan futbolcu oldum her zaman." değerlendirmesinde bulundu.