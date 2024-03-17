Enis Bardhi'den açıklama: Provoke ettiler

Süper Ligin 30'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Fred ile 87'nci dakikada Batshuayi kaydetti.
Ev sahibinin golleri ise 63'üncü dakikada Bardhi ve 78'inci dakikada penaltıdan Trezeguet'den geldi.
Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, 1 gol kaydettiği Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
"Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor"
Bardhi, Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.
"Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı"
Yenilen üçüncü golle ilgili konuşan Bardhi, şu sözleri sarf etti:
Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum.
Trabzonspor sevinmişti
Ligin 11. haftasında Kadıköy'de oynanan maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etmişti.
Bordo-mavili futbolcular, karşılaşma sonrasında ise sahanın ortasında büyük bir coşku yaşamıştı.
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