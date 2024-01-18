Enis Destan: Bugün 2 gol attım çok sevinçliyim

ensonhaber.com

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.

Müsabakada kaydettiği 2 golle yıldızlaşan genç futbolcu Enis Destan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu seriye devam etmek istiyorum"

Takıma katkı sağlamak istediğini belirten, Enis, şunları dedi:

Erken gol bulduk sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum.