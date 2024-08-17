Enis Destan’ın annesinden Abdullah Avcı'ya sert tepki Trabzonspor’un genç oyuncusu Enis Destan’ın annesi Gül Destan, teknik direktör Abdullah Avcı’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi

Trabzonspor’un genç yeteneği Enis Destan’ın annesi Gül Destan, sosyal medya üzerinden teknik direktör Abdullah Avcı’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Gül Destan, oğlunun yeterince süre alamamasından ve Avcı’nın tutumundan şikayetçi olduğunu belirtti.

"TERS KONUŞUYORSUNUZ"

Gül Destan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sayın hocam, buradan sesleniyorum, oğlum Enis ile aranızda ne sorun var? Enis oynamak istiyor, siz son 5 veya 10 dakika süre veriyorsunuz. O yetmiyor bir de ters konuşuyorsunuz. Takım kaç haftadır yeniliyor. Enis son derece üzgün, bir de siz üzerine gidiyorsunuz, neden? Enis'in kılına zarar gelirse dünyayı dar ederim, bunu herkes bilsin!

"HAKARET EDEMEZSİNİZ"

Enis pırıl pırıl, yetenekli pivot santrfor. Süre verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Lakin diğerlerinin 90 dakika süre alıp da hiç katkıda bulunmadığı gibi Enis takım için sahada savaş verirken hakemle tartışabilir, gayet normal. Takımı önemsemese, değer vermese umurunda bile olmaz. Bunun için bahanelere sığınıp da Enis'e hakaret edemezsiniz. Siz, defalarca arayarak Enis'i transfer ettiniz. Şimdi neden bu şekilde davranıyorsunuz. "Diğerini 90 dakika, Enis'i 5 dakika" sizin adaletiniz bu mu? Enis'in takımın 1. forveti olması gerekirken...

"SONRA SİZİNLE DE UĞRAŞIRLAR"