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    Enner Valencia: Aradan çok daha güçlü döneceğiz

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia 5-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 18.09.2022 - 22:39
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    Enner Valencia: Aradan çok daha güçlü döneceğiz

    Fenerbahçe'nin, Alanyaspor maçında 4. golünü atan Enner Valencia, maçın ardından görüşlerini aktardı.

    "Önemli bir maç kazandık"

    Röportaj alanına çocukları ile birlikte gelen Ekvadorlu futbolcu, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

    Enner Valencia: Aradan çok daha güçlü döneceğiz #1

    "Aradan çok daha güçlü döneceğiz"

    Süper Lig'de 7 gole ulaştığı hatırlatılan Valencia, "Beni asıl mutlu eden şey takımın kazanarak yoluna devam eden şey. Daha iyi olmak istiyoruz. Şimdi milli ara var. Aradan çok daha güçlü döneceğiz." sözlerini kullandı.

    Enner Valencia: Aradan çok daha güçlü döneceğiz #2


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