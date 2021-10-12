Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi Enner Valencia belirsizliği yaşanıyor. Ekvadorlu futbolcu, milli maçların ardından uzun bir uçuş gerçekleştirecek.

Fenerbahçe 'de, Enner Valencia’nın milli takımdan dönüşü endişe yaratıyor. Avrupa'da 3 gol atan, ligde de 2 gol, 2 asistle oynayıp bu sezon fark yaratan 31 yaşındaki golcü, 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçının ardından Ekvador Milli Takım kampına katılmıştı.

TRT Spor'un haberine göre; cuma günü Bolivya'ya karşı forma giyen Valencia, ardından milli takımla Venezuela'ya uçtu ve cumartesiyi pazara bağlayan gece oynanan Venezuela maçında sahada yer aldı.

Fenerbahçeli golcü, ardından tekrar Ekvador'a döndü ve 15 Ekim Cuma günkü milli maç için Kolombiya'ya gidecek.

40 SAATLİK UÇUŞ

Ekvador'a döndükten sonra da yaklaşık 15 saatlik uçuşla İstanbul'a gelecek olan Valencia, milli takım arasında yaklaşık 40 saatlik uçuş gerçekleştirmiş olacak.

Ekvadorlu futbolcu, Trabzon'a uçacak kafileye aynı gün yetişecek.

31 yaşındaki futbolcuya son durumu sorulacak ve Valencia kendini iyi hissetmesi halinde Trabzonspor 'a karşı görev yapacak.