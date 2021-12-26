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    Enner Valencia: Bize inansınlar, başaracağız

    Fenerbahçe'nin golcü ismi Enner Valencia, taraftara mesaj yolladı. Başarılı hücumcu, "Bize insansınlar, sonuna kadar savaşacağız" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 21:36
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    Enner Valencia: Bize inansınlar, başaracağız

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu hücumcusu Enner Valencia, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Sahalara geri dönüşünü yorumlayan Valencia, "Takım arkadaşlarımı ve futbol oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum ki bu takım hak ettiği yere ulaşabilsin. Takım olarak iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik." dedi.

    Süper Lig'deki durumlarını da yorumlayan Ekvadorlu golcü, "İstediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için çok çalışacağız. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi." ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia: Bize inansınlar, başaracağız #1

    "BİZE İNANSINLAR, SAVAŞACAĞIZ"

    Valencia, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren taraftar bana hep destek gösterdi. Onlar da bizim kadar üzgün. Bize insansınlar, sonuna kadar savaşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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