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    Enner Valencia: Çılgınca bir maç oldu

    Fatih Karagümrük karşısında hat-trick yapan Enner Valencia, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
    • 09.10.2022 - 22:51
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    Enner Valencia: Çılgınca bir maç oldu

    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük ağlarına 3 gol birden atan Enner Valencia, maçı değerlendirdi.

    "Çılgınca bir maç oldu"

    Ekvadorlu futbolcu, "Bugün aslında çılgınca bir maç oldu. Pek çok kez öne geçtik. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takımıma yardım ettiğim için ayrıca mutluyum." dedi.

    Enner Valencia: Çılgınca bir maç oldu #1

    "Her maçta 3 puan istiyoruz"

    Valencia, ayrıca, "Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok gol atmak için çok çalışıyoruz ama gol yememek için de daha sıkı çalışmak lazım. Her maçta 3 puan istiyoruz. Evimizde çok daha güçlü olduğumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.


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