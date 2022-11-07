Enner Valencia: Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var

Enner Valencia: Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcü futbolcusu Enner Valencia, 1-0 sonuçlanan Sivasspor maçının ardından konuştu.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'nin, Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Enner Valencia, karşılaşma sonrası görüşlerini aktardı.

"Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk"

Valencia, "Sivasspor'u iyi tanıyoruz, zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalınca, işler daha zor oldu. Kalitemizi ve 3 puan almamız gerektiğini biliyorduk. Bu şekilde de oldu." dedi.

"Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var"

Ekvadorlu golcü, sözlerini, "Dünya Kupası değil, aklımda sadece Fenerbahçe var. Giresunspor maçını da kazanmak istiyoruz. Sonrasında Dünya Kupası'nı düşüneceğiz. Hollanda'daki 'Valencia'ya dikkat etmeliyiz' haberleri mutluluk verici." diye tamamladı.