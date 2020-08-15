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    Enner Valencia, Fenerbahçe'nin radarında

    Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer haberleri merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, oyuncu transferinde gündeme gelen isim Enner Valencia oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 05:08
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 05:08
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    Enner Valencia, Fenerbahçe'nin radarında

    Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarını, yeni teknik direktörü Erol Bulut ile sürdürüyor.

    Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hızla devam ediyor.

    Teknik direktör Erol Bulut, yönetime istediği futbolcuların isimlerini bir bir veriyor.

    Enner Valencia, Fenerbahçe nin radarında #1

    EROL BULUT İSTEDİ

    TRT Spor'un haberine göre Erol Bulut, Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi.

    Ekvadorlu forvetin menajerliğini ise Ahmet Bulut aldı.

    30 yaşındaki futbolcu son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyiyordu. Şu anda ise bonservisi elinde bulunuyor.

    Enner Valencia, Fenerbahçe nin radarında #2

     

     

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