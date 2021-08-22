Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
416.033
0.85%
EXEN Coin
26.72
-0.07%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Enner Valencia forma bekliyor

    Fenerbahçe'de ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enner Valencia forma bekliyor

    Ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.

    RİSKE EDİLMEYECEK

    Vitor Pereira, Ekvadorlu golcü için kesin kararını bugün verecek. Portekizli teknik adamın, sakatlıktan yeni çıktığı için Valencia’yı ilk 11’de riske etmesi beklenmiyor.

    Enner Valencia forma bekliyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir