Enner Valencia forma bekliyor

Fenerbahçe'de ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.

Ağrıları büyük oranda geçen ve takımla çalışmalara başlayan Enner Valencia, Antalyaspor mücadelesinde forma giymek istiyor.

RİSKE EDİLMEYECEK

Vitor Pereira, Ekvadorlu golcü için kesin kararını bugün verecek. Portekizli teknik adamın, sakatlıktan yeni çıktığı için Valencia’yı ilk 11’de riske etmesi beklenmiyor.