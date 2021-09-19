Enner Valencia: Gollerimle görevimi yapmak istiyorum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, milli takımdan döndükten sonra gol sevinci yaşayamamıştı ancak bugünkü Başakşehir maçında şans verilmesi halinde fileleri sarsmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü oyuncusu olan ve çıktığı 5 resmi maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran Enner Valencia, Sivasspor ve Frankfurt'a karşı gol atamamıştı.

Ülkesi Ekvador Milli Takımı'ndan geç ve yorgun dönen 31 yaşındaki yıldız, Başakşehir karşısında bu özlemine son vermek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; Enner Valencia, "Artık gol zamanı. Son haftalarda giderek yükselen enerjimizi, bu kez de sahaya yansıtıp, mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyoruz. Ben de atacağım gollerle üstüme düşeni yapmak istiyorum. Eğer sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyorsak, çok fazla maç kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.





FRANKFURT MAÇININ YILDIZI

Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti.

Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu. Pereira, Valencia'yı özel olarak tebrik etti.