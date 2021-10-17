Enner Valencia: Göreve hazırım hocam

Milli arada ülkesi Ekvador'la 3 maça çıkan ve uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelip, Trabzonspor maçı öncesi idmanlara çıkan Enner Valencia, görev verilmesi halinde forma giymeye hazır.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki milli arada Ekvador formasıyla 3 zorlu maça çıkan Enner Valencia, Bolivya (3-0), Venezuela 1- 2 (d) ve Kolombiya 0-0 (d) karşılaşmalarında forma giydi. Bu üç mücadeleye de ilk 11'de başlayan Valencia, 3 kez ağları salladı.

Son maçını 15 Ekim'de Kolombiya'ya karşı oynayan ve uzun bir yolculuğun sonunda önceki gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu, antrenmana da katılmıştı. Teknik heyetle yaptığı görüşmede, "Ben göreve hazırım, karar sizin" diyen 31 yaşındaki forvet, Trabzon deplasmanında kadroya dahil edildi.





PEREIRA RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Ancak teknik direktör Vitor Pereira, yoğun maç temposu ve oyuncusunun yorgunluğunu da hesaba katarak bu akşam onu yedek kulübesinde başlatmayı ve maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planlıyor.

Valencia, bu sezon 10 resmi maçta 2 asistinin yanı sıra attığı 5 golle de takımının en skorer ismi konumunda yer alıyor.