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    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı

    Süper Lig'de ilk 7 hafta itibarıyla gol krallığı yarışında 7 golle 1. sırada bulunan Enner Valencia, dünyaca ünlü forvetler Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.
    • 19.09.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:24
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    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı

    Fenerbahçe 'nin en golcü ismi olan ve Süper Lig'de Gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland ile birlikte Barcelona'nın tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski'yi geride bıraktı.

    En sık gol sevinci yaşayan isim

    32 yaşındaki Ekvadorlu forvet, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde 3+ gol atan oyuncular arasında en sık gol sevinci yaşayan isim olmayı başardı.

    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski yi geride bıraktı #1

    Valencia her 47 dakikada bir gol atıyor

    330 dakikada 7 gol atmayı başaran Enner Valencia, sahada kaldığı her 47 dakikada bir gol atmayı başardı. Manchester City'den Erling Haaland, 575 dakikaya 11 gol sığdırarak 52 dakikada bir gol ürettti. Barcelona'nın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski ise 449 dakikada 8 gol atarak her 56 dakikada bir rakip fileleri sarstı.

    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski yi geride bıraktı #2

    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski yi geride bıraktı #3

    Fenerbahçe gol yollarında sıkıntı yaşamıyor

    Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, ayrıca lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı. Sarı- lacivertliler ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yakalayan (13.9 xG) ve net gol pozisyonuna giren (29) takım konumunda.

    Enner Valencia, Haaland ve Lewandowski yi geride bıraktı #4


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