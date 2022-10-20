Enner Valencia: Herkes beni GOAT diye çağırıyor

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Enner Valencia, FB TV'ye çarpıcı sözler söyledi. Ekvadorlu isim, "Hedefimiz kupalar kazanmak" dedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Ekvadorlu futbolcu, "Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım. Umarım, takım olarak bu şekilde devam ederiz ve her maç üzerine koyarak, gelişerek devam ederiz. Bu sene çok güçlü bir takım oluşturduk. Her gün daha da iyiye gidebilmek için çok çalışıyoruz. Ve sezon sonunda bu çalışmalarımızın meyvesini alıp, hep birlikte mutlu olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Savaşmaya hazırız"

Şampiyonluk için iddialı olan Valencia, "Henüz ligin başındayız. Şampiyonluğu konuşmak için çok erken ama iyi bir başlangıç yaptığımız doğru. Bu şekilde her gün üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Maçlar oynandıkça rakipler bizi daha yakından tanıyorlar. Nasıl oynadığımızı daha iyi anlıyorlar. İşleri zorlaştırmak için bize karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Bizim de bu engellere hazır olmamız gerekiyor. Konuşmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum ama biz takım olarak şampiyonluk için savaşmaya hazırız." dedi.

"Gol kralı olursam ne mutlu"

Gol krallığı yarışı hakkında da yorumda bulunan yıldız futbolcu, "Ballon d'Or (Altın top) söylemini ben de sosyal medyada gördüm ve hoşuma da gitti. Taraftarlarımızın sosyal medyadan yapmış oldukları şeyler hoşuma gidiyor. Sürekli destek mesajları da alıyorum, daha iyiye gidebilmek için… Her zaman pozitif mesajlar atıyorlar. Umarım bu şekilde gelişerek devam edebilirim. Atmış olduğum goller tabii ki takımıma yardım etmek anlamında benim için çok önemli. ‘Gol Kralı’ olabilirsem de ne mutlu bana. Ne olacağını göreceğiz. Ben bu şekilde takımıma yardım ederek devam etmek istiyorum, benim için en önemli şey de budur!" şeklinde konuştu.

"Beni GOAT diye çağırıyorlar"

Lakabı hakkında da konuşan golcü oyuncu, "Artık her yerde beni ‘GOAT’ diye çağırıyorlar. İsmim ve soy ismimle hitap edilmiyor, herkes bu takma ismi kullanıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Eğer taraftarlarımız bundan mutluysa ben de mutluyum. Onların göstermiş olduğu sevgi inanılmaz! Her gün daha iyiye giderek onları mutlu etmek istiyorum. Biliyoruz ki bu sezon şampiyon olmak bizim için çok önemli. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz de işimize odaklandık ve bunu başarabilmek için çok çalışıyoruz. Ekvador’da beni ‘Superman’ diye çağıyorlar, Türkiye’de GOAT diye çağırıyorlar. İkisi de hoşuma gidiyor." dedi.

"Hedefimiz kupalar kazanmak"

Kupalar kazanmak istediğini aktaran Valencia, "Taraftara sadece teşekkür edebiliriz. Bize göstermiş oldukları sevgi ve destek için… Hiçbir zaman inançlarını ve umutlarını kaybetmesinler. Biz onları mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz. Her birimize inansınlar. Biz her gün Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hedefimiz kupalar kazanmak. Umarım sezon sonu geldiğinde hep beraber kutlama yapabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.