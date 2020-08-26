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    Enner Valencia, İstanbul'da

    Enner Valencia, İstanbul'da

    Transfer sezonunun en hızlı takımı Fenerbahçe, bir transferi daha bitirmek üzere. Sarı lacivertli ekipte yeni golcü Enner Valencia, İstanbul'a iniş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 23:01
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    Enner Valencia, İstanbul'da

    Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı... Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmayı planlayan ve görüşmelerde son aşamaya gelen Kanarya, Kosovalı golcünün yerine getireceği ismi buldu.

    Fenerbahçe, son olarak Meksika Ligi ekiplerinden Tigres forması giyen Enner Valencia'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

    İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

    Fenerbahçe'nin imzaya getirdiği Enner Valencia, İstanbul'a giriş yaptı.

    Enner Valencia, kariyeri boyunca toplamda 89 gol kaydederken 46 asist üretmişti..

    Enner Valencia, İstanbul'da VİDEO

    Enner Valencia, İstanbul da #1

    Enner Valencia, İstanbul da #2

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