Enner Valencia: Kaybetme lüksümüz yok

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Adana Demirspor maçı öncesi, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli silahı olan Enner Valencia, sakatlıktan dönmesinin ardından form tutmaya çalışıyor.

Tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda gösterdiği performansla kadroda yeniden forma şansı bulmak istiyor.

“PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK”

Valencia, "Benim pozisyonumda rekabet yüksek ama formayı bırakmaya niyetim yok." dedi.

Takımın durumuyla ilgili de konuşan Valencia, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz. Yaşattığı hayal kırıklığına son vermek için artık galibiyet serisi yakalayarak tamamen ayağa kalkmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.