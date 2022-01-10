Euro
15.7113
-0.09%
Dolar
13.8724
0.48%
Altın
802.1300
0.60%
Borsa
2,066.65
1.64%
Bitcoin
582.877
-1.67%
BTXN Coin
33.68
0.26%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C
    Enner Valencia: Kaybetme lüksümüz yok

    Enner Valencia: Kaybetme lüksümüz yok

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, Adana Demirspor maçı öncesi, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en önemli silahı olan Enner Valencia, sakatlıktan dönmesinin ardından form tutmaya çalışıyor.

    Tecrübeli oyuncu, antrenmanlarda gösterdiği performansla kadroda yeniden forma şansı bulmak istiyor.

    Enner Valencia: Kaybetme lüksümüz yok #1

    “PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK”

    Valencia, "Benim pozisyonumda rekabet yüksek ama formayı bırakmaya niyetim yok." dedi.

    Takımın durumuyla ilgili de konuşan Valencia, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz. Yaşattığı hayal kırıklığına son vermek için artık galibiyet serisi yakalayarak tamamen ayağa kalkmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

    Enner Valencia: Kaybetme lüksümüz yok #2


    Görüş Bildir