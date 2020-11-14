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    Enner Valencia koronavirüse yakalandı

    Enner Valencia koronavirüse yakalandı

    Fenerbahçe Kulübü, Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2020 - 17:53
    • Güncelleme : 14.11.2020 - 18:12
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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de de koronavirüs vakasına rastlandı.

    Sarı-lacivertli kulüp, Enner Valencia'nın milli takım kampında koronavirüse yakalandığını duyurdu.

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

    31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Enner Valencia koronavirüse yakalandı #1


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