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Enner Valencia koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü, Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 14.11.2020 - 17:53
- Güncelleme : 14.11.2020 - 18:12
Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de de koronavirüs vakasına rastlandı.
Sarı-lacivertli kulüp, Enner Valencia'nın milli takım kampında koronavirüse yakalandığını duyurdu.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
31 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak olan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia’nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."