Enner Valencia, Olympiakos'u gözüne kestirdi

Fenerbahçe'nin bu sezonki en formda yıldızlarından biri olan Enner Valencia, gözünü Olympiakos'a dikti. Tecrübeli futbolcu, hızıyla Olympiakos'un yavaş stoperlerini avlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de son günlerde yıldızı parlayan Enner Valencia, istekli tavırlarıyla Vitor Pereira'nın kısa zamanda gözdesi oldu.

Geçen sene bıraktığı yerden devam eden Ekvadorlu isim, yaşadığı sakatlığa rağmen formundan bir şey kaybetmedi.

OLYMPIAKOS'U GÖZÜNE KESTİRDİ

Hatayspor maçında 2 asistle adından söz ettiren 31 yaşındaki golcününi Olympiakos'u gözüne kestirdiği öğrenildi.

Yunan takımın stoperlerinin yavaş olduğunu gözlemleyen teknik ekiple özgüvenli bir konuşma gerçekleştiren başarılı futbolcunun, Olympiakos'un kilidini açmak için kendisine oldukça güvendiği kaydedildi.

Valencia, ayrıca Pelkas ve Rossi ile sık sık yer değişitip savunmanın dengesini bozmaya çalışacak.