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    Enner Valencia özür diledi

    Enner Valencia özür diledi

    Fenerbahçe'de Konyaspor maçında kırmızı kart gören Enner Valencia, maç sonunda sosyal medya hesabından özür diledi. Ekvadorlu yıldız, hakemi eleştirmeyi de ihmal etmedi.
    • 30.08.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 09:55
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    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Valencia, rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

    Enner Valencia, maç sonrası bir paylaşım yaptı. Özür dileyen Ekvadorlu futbolcu, ayrıca yenilginin de sorumluluğunu üstlendi.

    Enner Valencia özür diledi #1

    "Planı aksattım, özür dilerim"

    Valencia, paylaşımında, "Takım arkadaşlarımdan, teknik ekipten, Fenerbahçe taraftarından bugün olanlar nedeniyle özür dilemek istiyorum. Ancak hakemin kararına katılmıyorum. Hafta boyunca çalışılan ve planlanan her şeyi aksattığım için yenilginin sorumluluğunu alıyorum. Bu takıma inanmaktan vazgeçmeyin, çünkü yolumuza çıkan sıkıntılara rağmen bu renkler için sonuna kadar savaşacağız." ifadelerini yazdı.

    Enner Valencia özür diledi #2

    Enner Valencia özür diledi #3

    Enner Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon - HABERİ

    Enner Valencia özür diledi #4


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