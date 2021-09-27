Enner Valencia parlıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, son dönemdeki formuyla adından sıkça söz ettiriyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maça hücum anlamında damga vuran isim Enner Valencia oldu.

Vitor Pereira döneminde performansı adeta tavan yapan Enner Valencia, Hatayspor karşılaşmasında 2 asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Enner Valencia, Avrupa kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaparak büyük mutluluk yaşadı.

Ekvadorlu yıldız, Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son 12 maçta 13 gole direkt katkı yaparak Fenerbahçe'nin önemli bir silahı olduğunu gösterdi.

Enner Valencia ayrıca bu sezon 8 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





ENNER VALENCIA'NIN PERFORMANSI

2 Asist

2 Top Çalma

8 İsabetli pas (72,7 başarı)

2 Şut pası

2 Yaratılan fırsat

1 pas arası

2 İsabetli orta



* Ortalama puan: 8,00