Enner Valencia: Penaltı pozisyonunda bana müdahale var

Rizespor maçında kazandırdığı penaltıyla alınan galibiyette önemli rol oynayan Enner Valencia, pozisyon hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, Rizespor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BANA MÜDAHALESİ OLDU"

Valencia, "Penaltı pozisyonunda rakibin bana bir müdahalesi oldu ve topa müdahale edemedim. İlk maçlar gerçekten çok önemli. Bu maçın da önemini biliyorduk. Bu galibiyet bize ayrı bir motivasyon sağlayacaktır." dedi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da maçtan sonra şunları söyledi: "Sezona galibiyetle başlamak önemliydi, öyle de oldu. Bulduğumuz fırsatları değerlendirsek daha önce skoru elde edebilirdik. Her maçı final gibi oynayarak yolumuza devam edeceğiz. Beklentileri karşılamak için çok çalışıyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde ve dışında elimizden geleni yapacağız."







