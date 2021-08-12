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Enner Valencia sakatlandı
Fenerbahçe'de Valencia, sakatlığı sebebiyle bugün idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor maçında forma giymesi şüpheli.
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 17:49
- Güncelleme : 12.08.2021 - 17:54
Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
VALENCIA DA SAKATLANDI
Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı. Sabah antrenmanda sol omuzu çıkan Pelkas, açılış maçında takımındaki yerini alamayacak. Valencia'nın da bu karşılaşmada yer alamayabileceği bildirildi.