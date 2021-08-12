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    Enner Valencia sakatlandı

    Fenerbahçe'de Valencia, sakatlığı sebebiyle bugün idmana çıkmadı. Ekvadorlu futbolcunun Adana Demirspor maçında forma giymesi şüpheli.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:54
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    Enner Valencia sakatlandı

    Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    VALENCIA DA SAKATLANDI

    Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı. Sabah antrenmanda sol omuzu çıkan Pelkas, açılış maçında takımındaki yerini alamayacak. Valencia'nın da bu karşılaşmada yer alamayabileceği bildirildi.

    Enner Valencia sakatlandı #1

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