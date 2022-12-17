Enner Valencia, takımla beraber çalıştı

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler takımın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıktı.

Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman sahada sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, önce düz koşu, sonra koordinasyon hareketleri yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik idman gerçekleştirildi.

Valencia antrenmanda yer aldı

Dünya Kupası'nda Ekvador ile 3 gol atan ve başarılı bir performans sergileyen Enner Valencia'nın iyileşmesi ise yüzleri güldürdü. Valencia takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı.

5 ismin tedavilerine devam edildi

Joao Pedro, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Çağtay Kurukalıp’ın tedavilerine devam edildi. Arda Güler ve Altay Bayındır tedavinin yanında bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Pedro Gandaio, teknik ekibe dahil oldu

Öte yandan Pedro Gandaio, bireysel performans antrenörü görevi ile Fenerbahçe teknik ekibine dahil oldu. Gandaio, Al-Hilal’de Jorge Jesus’un ekibinde yer alıyordu.