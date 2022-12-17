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    Enner Valencia, takımla beraber çalıştı

    Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.
    • 17.12.2022 - 16:54
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    Enner Valencia, takımla beraber çalıştı

    Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler takımın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıktı.

    Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman sahada sürdü. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, önce düz koşu, sonra koordinasyon hareketleri yaptı. Basına kapalı bölümde ise taktik idman gerçekleştirildi.

    Valencia antrenmanda yer aldı

    Dünya Kupası'nda Ekvador ile 3 gol atan ve başarılı bir performans sergileyen Enner Valencia'nın iyileşmesi ise yüzleri güldürdü. Valencia takımla birlikte antrenmanlarda yer aldı.

    Enner Valencia, takımla beraber çalıştı #1

    5 ismin tedavilerine devam edildi

    Joao Pedro, Arda Güler, Ezgjan Alioski, Altay Bayındır ve Çağtay Kurukalıp’ın tedavilerine devam edildi. Arda Güler ve Altay Bayındır tedavinin yanında bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

    Enner Valencia, takımla beraber çalıştı #2

    Pedro Gandaio, teknik ekibe dahil oldu

    Öte yandan Pedro Gandaio, bireysel performans antrenörü görevi ile Fenerbahçe teknik ekibine dahil oldu. Gandaio, Al-Hilal’de Jorge Jesus’un ekibinde yer alıyordu.


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