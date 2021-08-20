Enner Valencia takımla çalıştı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia, bugün yapılan idmanın bir bölümünde takımla çalışmalara katıldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Enner Valencia bugün yapılan antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

İLK 11'E MONTE EDİLECEK

Hem kanat hem de santrfor mevkisinde forma giyen Ekvadorlu oyuncunun eksikliği Adana Demirspor ve Helsinki maçında belli olurken, sakatlığının tam anlamıyla geçmesinin ardından hemen ilk 11'e monte edilmesi bekleniyor.

34 MAÇTA 12 GOL 5 ASİST

Geçen sezon transfer edildiğinde taraftarlar tarafından yetersiz görülen 31 yaşındaki oyuncu 34 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergileyerek eleştirenlere cevabı sahada vermişti.