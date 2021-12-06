Enner Valencia, topla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanmıştı.

Sol ayak bileğinde bağ yaralanması olan Valencia, 1 aydan uzun bir süredir sahalardan uzaktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde yer alanlar futbolcular, günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

VALENCIA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken Enner Valencia, sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.