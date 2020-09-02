Enner Valencia: Umarım kulüp tarihine adımı yazdırırım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, transfer sürecinden rakiplerin durumuna kadar birçok konu hakkında fikirlerini paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Enner Valencia, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"KANATTA OYNADIĞIM İÇİN GOL SAYIM AZ KALDI"

Daha önceki birkaç sezonda gol sayısının az olmasının kanatta oynamasından kaynaklı olduğunu söyleyen Valencia, şu ifadeleri kullandı: "Her kulübün oyun felsefesi farklı oluyor. Eski kulübümde iki sene daha çok açık oyuncusu olarak oynadım. Kaleye uzak kaldım ve biraz daha düşük kaldım gol sayısında. Daha iyi hazırlanacağım, konsantre olacağım ve Fenerbahçe'ye en iyi şekilde katkıda bulunacağım."





"FORVET OYNAMAYI TERCİH EDİYORUM"

Transfer sürecine de değinen deneyimli futbolcu, "Öncelikle direkt olarak menajerim ve kulüp yöneticileri ile görüştüler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim en rahat ettiğim pozisyon forvet olarak oynamak. Ancak, nerede görev verilirse en iyi performansımı göstermeye hazırım." dedi.

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"'FLASH' VİDEOSU ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Kendisi için yapılan tansfer videosunu çok beğendiğini de vurgulayan Valencia, "Fenerbahçe'deki ilk Ekvadorluyum. Umarım, kulüp tarihine adımı yazdırabilirim. Fenerbahçe taraftarının büyük tutkuyla bağlı olduğuna ve desteklerine şaşırdım. Sosyal medya aracılığıyla desteklerini bana gösteriyorlar. 'Flash' videosunu izleyince çok şaşırdım, çok hoşuma gitti. Artık sahada elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GELMEDEN ÖNCE FENERBAHÇE MAÇLARINI İZLEDİM"

Tecrübeli futbolcu, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: "Gelmeden önce Türkiye Ligi'ni ve Fenerbahçe maçlarını izledim. Geldiğimde bu kadar önemli, büyük ve taraftarı tutkulu bir kulüp olduğunu bilmiyordum. Ben gol sayısını bilemem ama en yüksek gol katkısını verebilmek için çok çalışacağım. Daha önce bütün kariyerim boyunca büyük kulüplerde ve baskının olduğu yerlerde oynadım. Bu baskı normaldir ve beni kötü etkilemeyecek. Kendimi vereceğim ve takımıma katkıda bulunacağım."





"RAKİPLER SERT SAVUNMA YAPIYOR"

Hazırlık maçlarında rakiplerin sert savunma yaptığını da söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Geldiğimden itibaren Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında rakip takımların nasıl savunma yaptığını gördüm. Sert savunma yapıyorlar. Fark yaratabilmek için çok çalışmalı ve en iyi performansı göstermelisiniz." şeklinde konuştu.

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"KIZ KARDEŞİM AİLEMLE BİRLİKTE"

Kız kardeşinin kaçırılmasına da değinen Valencia, "Bu konu gerçekten önemliydi. Çözüldü. Kız kardeşim ailemle birlikte ülkemde duruyor. Bu konunun iyi şekilde çözülmesiyle birlikte burada yüzde 100 hazırım." diyerek sözlerini tamamladı.