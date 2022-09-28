Enner Valencia ve Wout Weghorst'tan derbi sözleri

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala iki takımın da golcülerinden iddialı açıklamalar geldi. Valencia ve Weghorst taraftarlarına gol sözü verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden önce iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesinde ilk zorlu derbi sınavına çıkacak olan sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, milli takım kampından dönmeden siyah-beyazlılara gözdağı verdi.

"Beşiktaş'a gol atmak istiyorum"

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve ligde attığı 7 golle sarı-lacivertli takımın en golcü ismi olan Ekvadorlu, "Beşiktaş ile zorlu bir maç oynayacağız, ancak biz kendimize inanıyoruz. Derbiyi kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Gol atmak forvet oyuncularını ekstra motive ediyor. Attığım gollerle iyi bir başlangıç yaptım. Beşiktaş derbisinde gollerimi sürdürmek istiyorum. Performans anlamında çok iyi durumda olduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

"Fenerbahçe'yi yenerek kötü sonuçları unutturmak istiyoruz"

Beşiktaş cephesinden de Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Takımın başarılı golcüsü Wout Weghorst, "Şanssız bir dönemden geçiyoruz. Ancak; şu anda kenetlendik ve tamamen Fenerbahçe derbisine odaklandık. Derbiler krizden çıkma adına önemli bir fırsattır. Biz de Fenerbahçe'yi yenerek, son iki maçta aldığımız sonuçları unutturmak istiyoruz. Ayrıca alacağımız galibiyet bize şampiyonluk yolunda büyük güç verecek. Bu konuda ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Ayrıca Hollandalı golcü, "Bu maçın camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Taraftarlarımız sosyal medyada benden gol beklediklerine dair mesajlar atıyor. Umarım onları mutlu etmeyi başarırım." diye konuştu.

Wout Weghorst, geride kalan 7 maçta 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.