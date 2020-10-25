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    Enner Valencia: Yolumuza kazanarak devam ediyoruz

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 21:27
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 21:38
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    Enner Valencia: Yolumuza kazanarak devam ediyoruz

    Fenerbahçeli futbolcu Valencia, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "YOLUMUZA KAZANARAK DEVAM EDİYORUZ"

    Trabzonspor karşısında ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Valencia, "Kazandığımız için çok mutluyuz, Trabzonspor'un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz, ikinci yarıda iyi oynadık" dedi.

    İlk yarıda goller kaçırdığını söyleyen Ekvadorlu, "İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

    Enner Valencia: Yolumuza kazanarak devam ediyoruz #1

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