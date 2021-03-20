Enner Valencia: Zor ama şampiyonluk yolundayız

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren Karalı'nın Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu.

Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Birçok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum." şeklinde konuştu.